St. Georgen "Innenstadt leidet an Altersschwäche"

Die Sorgen, die teilweise auch von Gemeinderäten geäußert wurden, so das Stadtoberhaupt, sehe er als berechtigt an. "Es geht hier schon um die Liquidität", sagt Rieger. "Die Sicherheit kann niemand geben." Doch das gelte auch für Privatpersonen, die etwa ein Haus bauen. "Der Respekt vor dem Projekt ist wichtig, ich will aber die Angst nehmen", erklärt er.

Hansjörg Staiger betont in diesem Zusammenhang, St. Georgen sei mittlerweile ein "Hochtechnologiestandort", die Unternehmen leisteten tagein tagaus einen Beitrag zur Entwicklung der Kommune. "Die Stadt ist nun gefordert, nachzuziehen", unterstreicht er. "Wir investieren in die Sache, die Werterhaltung."

Viel Historisches gibt es nicht mehr zu retten

Man dürfe seine Wurzeln nicht vergessen, müsse dennoch einsehen: Viel Historisches, das es zu erhalten gelte, suche man vergebens. Auch deshalb war für ihn der Abriss des Gebäudes Schulstraße 2 bis 4 notwendig. "Die Sichtachse ist nun wesentlich schöner", sagt er.

Eine Meinung, die auch der Bürgermeister und die zwei weiteren Stellvertreter teilen – wenngleich allen bewusst ist, dass die Entscheidung nicht nur auf Gegenliebe stößt. "Vielleicht sind die St. Georgener bei diesem Thema einfach etwas sensibler, das muss man bedenken", so Joachim Kleiner im Hinblick auf die frühere städtebauliche Entwicklung.

Ein weiterer Vorbote der Sanierung ist der Rückbau des Gebäudes "Am Markt 1", für den bereits im Haushalt 2019 Mittel eingestellt sind. Der eigentliche Startschuss soll dann mit der Sanierung des "Roten Löwen" fallen.

Die Entscheidung über eine mögliche Aufnahme des Gebäudes in ein Förderprogramm wird noch in der ersten Jahreshälfte erwartet. "Momentan wird ermittelt, was es konkret kostet", sagt Rieger über die Sanierung. Wenn es optimal laufe, rechne er mit einem Projektstart im Herbst dieses Jahres, es könne aber auch auf das Frühjahr 2020 herauslaufen.

Ein weiteres Thema für die Zukunft ist die Anbindung St. Georgens an den Ringzug. Rieger sieht dies als "enorm wichtige Ergänzung" – einerseits, um den Standort noch attraktiver zu machen, andererseits, um Menschen zum Umstieg vom Auto auf den Zug zu bewegen. "Die Schwarzwaldbahn reicht nicht aus", erklärt er. Und stellte klar: Man müsse Alternativen zum Auto bieten, statt zu warten, bis hierfür ein Bedarf entstehe. "Wir lassen da nicht locker."

Dass der Bedarf mitunter erst klar wird, wenn eine Maßnahme bereits angelaufen ist, illustriert Manfred Scherer darüber hinaus am Beispiel des Wohnbauprojekts "Schönblick". Bereits die Lorenzhöhe habe gezeigt, dass es in der Bergstadt "etwas anders laufe". Man müsse erst bauen, dann komme die Nachfrage. Dennoch zeigten die Projekte, dass man in der Bergstadt investiere. "Der Standort hat enorme Zukunftsperspektiven", schließt sich Rieger den Worten seines Stellvertreters an.

Um zukunftsfähig zu bleiben, ist derweil auch Glasfaser unerlässlich. Dass die Bergstadt wie auch andere ländliche Kommunen hier selbst in die Tasche greifen müsse, findet Rieger "unmöglich". "Für eine staatliche Aufgabe müssen jetzt die Kommunen blechen", sagt er. Zahlreiche Funklöcher – für den Bürgermeister ist das nicht mehr zeitgemäß, die Gründung des Zweckverbandes "das einzig Richtige".