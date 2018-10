St. Georgen Im 30-Minuten-Takt rollen die Fahrzeuge vor

Nach der Untersuchung steht der Kunde vor der Wahl: Reparatur oder Auszahlung. Dass die Auszahlung des Schadens auch immer wieder Betrüger auf den Plan ruft – davon kann Wohlfarth ein Lied singen. "Da gibt es schon mal Leute, die ein nagelneues Auto mit einem Hammer zusammenhauen", erzählt der Sachverständige. "Aber das sieht man schon, sobald das Auto reinfährt." In diesen Fällen werde der Schaden aufgenommen und direkt an die Betrugsabteilung gemeldet.

Ob es sich indes um einen alten Hagelschaden handelt, der dem Kunden bereits gezahlt wurde, lässt sich über eine zentrale Datei herausfinden, auf die laut Wohlfarth alle Versicherungen Zugriff haben. Anhand der Fahrgestellnummer lässt sich demnach die Vorgeschichte des Wagens nachvollziehen. "Betrüger haben es nicht leicht", bilanziert Wohlfarth.

Unwetter 2013 hält Experte lange auf Trab

Und auch der Gesetzgeber sieht Versicherungsbetrug nicht als Kavaliersdelikt: Bis zu fünf Jahre oder eine entsprechende Geldstrafe wartet auf Betrüger – mehr noch, wenn es sich um einen gewerbsmäßigen oder bandenmäßigen Betrug hält.

Ein Umstand, um den man sich allerdings an diesem Donnerstagvormittag in St. Georgen keine Sorgen machen muss: Die Schäden sind durch und durch dem Unwetter geschuldet. Wohlfarths Bilanz nach den ersten Fahrzeugen fällt indes milde aus. Die Schadenshöhe sowie die Zahl der beschädigten Fahrzeuge hielten sich in Grenzen. "Ich habe schon Schlimmeres gesehen", meint der Experte –­ und erinnert sich zurück an das wohl einprägsamste Unwetter seiner Einsatzzeit im Jahr 2013 im Landkreis Reutlingen. "Eine Woche lang war ich nur unterwegs, um nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge zu begutachten", erzählt der Sachverständige. Eingeschlagene Scheiben und tennisballgroße Hagelkörner sind ihm in Erinnerung geblieben.

Doch auch wenn die Bergstadt das Unwetter glimpflich überstanden hat – für jeden einzelnen Betroffenen ist der Hagelschaden ein großes Ärgernis. Im Falle von Melliforos Hyundai fällt Wohlfarth ein vernichtendes Urteil. Nach der Begutachtung und der Einschätzung des Zeitwerts des Fahrzeugs ist klar: wirtschaftlicher Totalschaden. Das bereits zehn Jahre alte Auto wieder herzurichten, macht aus Sicht der Versicherung wenig Sinn.

Nachdem Melliforo die erforderlichen Papiere erhält, blickt er etwas unglücklich drein. "Schon okay", meint er auf Nachfrage. Immerhin sei die Bearbeitung schnell gegangen. Wie zur Bestätigung, dass er an der Situation nichts ändern könne, zuckt er mit den Schultern, ehe er ins Auto steigt. Der Hyundai fährt langsam davon. Wohlfarth schließt den Auftrag. Der nächste Fall wartet schon.