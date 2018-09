St. Georgen Gute Arbeit verdient auch einen fairen Lohn

Flankierend hierzu sind zudem vom 17. bis 30. September ganztägig im Rathaus eine Fairtrade-Ausstellung mit umfangreichen Informationen zu fairem Handel und zur Arbeit der Steuerungsgruppe in St. Georgen sowie am 22. September von 7.30 bis 12.30 Uhr im Edeka in der Schulstraße 6 (oberer Eingang) ein Verkaufsstand der Initiative Eine Welt geplant.

Auf dem Programm steht zudem am Dienstag, 25. September, 9.30 bis 11 Uhr, ein faires Frühstück für alle im Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle in der Talstraße 24. Am Mittwoch, 26. September, 17.30 Uhr, folgen die Auszeichnungen mit der Urkundenübergaben durch Bürgermeister Michael Rieger an die schulübergreifende Eine-Welt-AG sowie die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt St. Georgen im Rahmen der Gemeinderatssitzung im Rathaus (großer Sitzungssaal). Eine Präsentation Fairer Unterwäsche – einer neuen, fairen Kollektion bei Textil- und Kurzwaren Vogel mit Bewirtung ist für Samstag, 29. September, von 10 bis 12 Uhr geplant.

An allen Aktionstagen gibt es ganztags Verköstigung mit fair gehandelten Säften in verschiedenen St. Georgener Geschäften, so bei SchwarzwaldSeele, Natur- und Feinkost Hoppe, Café Bohnenheld, Heizmann Draschar, Kraut Blüten, Kinder- und Familienzentrum Weidenbächle, Käte’s Moden Lakritz, Hallerbeck, Volksbank und im Rathaus.