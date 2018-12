St. Georgen Geldsegen für Schulen und Kitas

Möglich sind zusätzliche Investitionen dank der kürzlich beschlossenen Senkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt. So stehen der Stadt 180 000 Euro mehr zur Verfügung, als im Haushaltsentwurf ursprünglich vorgesehen.

Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde beschlossen, Mittel für folgende Maßnahmen in den Haushalt 2019 einzustellen: 20 000 Euro für die Erneuerung des Fluranstrichs in der Rupertbergschule, 20 000 Euro für eine neue Eingangstür zum Pausenhof in der Robert-Gerwig-Schule, 8000 Euro für die Fassadensanierung des Kinder- und Familienzentrums Weidenbächle sowie 6000 Euro für die Erneuerung der Elektroinstallation im Kindergarten Langenschiltach.

Weniger überzeugt zeigten sich die Gemeinderäte vom Vorschlag der SPD-Fraktion, am Klosterweiher einen Wasserspielparcours einzurichten und dafür 6000 Euro einzustellen. "Wir haben genug solcher Geräte, die auf dem Klosterweiher platziert sind", meinte Joachim Kleiner (Freie Wähler). Seine Fraktionskollegin Karola Erchinger sprach einen anderen Aspekt an: "Für die Aufsicht wird es immer schwieriger, je mehr Geräte es da gibt. Es wird dann unübersichtlich." Der Antrag wurde vom Gremium mehrheitlich abgelehnt.