St. Georgen Geld für den Klingelbeutel lieber in Lakritze investiert

Die Menschen lügen bis zu 200 Mal am Tag. Der Saarländer hat es da einfacher. Er antwortet einfach mit "Och puh". Bei einer Hochzeit ist eine solche Antwort nichtssagend. Für die menschliche Entwicklung war aber das Lügen sehr wichtig, denn sonst würden wir heute noch auf Bäumen leben.

Was beim Beichten so alles vorkommt, erheiterte die Anwesenden. Die Katholiken werden dadurch von ihren Sünden befreit, die Protestanten gehen gebückt – eine typische Protestantenkrankheit. Wie es bei den dreimal in der Woche vom Kirchenchor abgehaltenen Vorstandssitzungen zugeht, schilderte er anschaulich.

Einmal Ruhe dank Geschlechtertrennung

Als Kind ist er sonntags gerne in die Kirche gegangen, weil er das Geld für den Klingelbeutel vorher für Lakritze oder Brausestäbchen ausgeben konnte. Früher waren die Geschlechter in der Kirche getrennt, so hatte der Mann wenigstens einmal in der Woche Ruhe vor seiner Frau.

Immer wieder lockerte der Kabarettist mit seinem Piano und den selbst getexteten Liedern den Abend auf. Seiner Meinung nach müssten viel mehr moderne Lieder in der Kirche gesungen werden. Für den Kindergottesdienst hat er nach der Melodie von "Heidi" das Wort "Heiland" vorgeschlagen.

Nach dem donnernden Beifall entließen die Besucher den Künstler erst nach drei singenden Zugaben, die er mit seinem Piano begleitete.

Pastoralreferent Benedikt Müller meinte am Ende des sehr gelungenen Abends schmunzelnd: "Jetzt haben wir Ihnen das Saarländische näher gebracht. Vielleicht versteht mich nun der eine oder andere leichter, wenn ich ­etwas ­sage."