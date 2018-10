St. Georgen Freie Plätze für Kurse

Zum Thema Schröpfen wird am Freitag, 19. Oktober, informiert. Das Schröpfen aktiviert den Selbstheilungsprozess des Körpers, regt das Immunsystem, den Stoffwechsel und den Lymphfluss an. Treten etwa Störungen im Energiekreislauf auf, kann es sein, dass nicht jede Zelle des Körpers ausreichend mit Energie versorgt wird, heißt es im Kursprogramm. Hält dieser Zustand länger an, können körperliche, seelische Krankheiten und Beschwerden entstehen.

Weitere Termine sind am Samstag, 20. Oktober, "Tennis für Einsteiger ab 18 Jahre" und der Kindernähkurs "Mein erstes Relaxkissen" für Kinder ab neun Jahren. Bei dem Nähangebot können die Kinder ein Relaxkissen nähen, das perfekt für die Leseecke, an einen Lieblingsplatz oder zum Kuscheln ins Bett passt. Mitzubringen sind Schere, Stecknadeln und Maßband.

Für alle Kurse und Vorträge ist eine Anmeldung bei der VHS erforderlich. Dies geht per E-Mail an vhs@st-georgen.de, persönlich im Rathaus-Zimmer 202 oder telefonisch unter 07724/8 71 53.