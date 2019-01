St. Georgen Firma Grässlin entlässt 20 Mitarbeiter

Mit der Auflösung der Produktion in St. Georgen verfolgt die Geschäftsleitung einen "über Monate ausgearbeiteten Restrukturierungsplan konsequent weiter und setzt auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produktlösungen in den Geschäftsfeldern Zeitschalttechnik und Lichtsteuerung am Standort St. Georgen", heißt es von Seiten des Unternehmens.

"Die Entscheidung, die Produktion ganz einzustellen, fiel uns nicht leicht. Jedoch müssen wir die Kosteneffizienz und die Produktivität weiter steigern, um in Zukunft wachsen zu können. Dieses Ziel können wir nur erreichen, indem sämtliche Aktivitäten auf die Entwicklung und Vermarktung ausgerichtet werden", so Paulina Kowalkowska, Geschäftsführerin der Grässlin GmbH.

Weiter heißt es, die Firma baue auf das "außerordentliche Entwicklungspotenzial" des in St. Georgen verbleibenden Teams und plane, dieses zu erweitern. Derzeit würden fünf Mitarbeiter für den Standort in St. Georgen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Entwicklung gesucht.

Die Geschäftsleitung habe in der Mitarbeiterversammlung am Dienstag "ganz klar gemacht", dass Grässlin am Standort St. Georgen festhalte, "dass es auf jeden Fall weitergeht hier", betont die Unternehmenssprecherin. "Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben neue Produkte auf den Markt gebracht. Die verbleibenden Mitarbeiter werden auch in Zukunft gebraucht." Und weiter meint Fichter-Fechner: "Das soll die unterste Grenze sein. Jetzt soll das Unternehmen wieder wachsen."

"Durch die Einstellung der Produktion am Standort in St. Georgen werden wir uns ab sofort ganz auf unsere Kernkompetenz konzentrieren können. Was heißt, dass wir die Entwicklung und Vermarktung innovativer, digitaler Zeitschalttechnik und Lichtsteuerung nach den neuesten technischen Standards wie bluetooth TM Technologie und Cloud-basierende Lösungen weiter vorantreiben", argumentiert Julian de la Cuesta, Director der Grässlin GmbH. "Ich bin überzeugt, die Restrukturierung ist der richtige Weg, um Grässlin in die richtigen Bahnen zu lenken. Die Produkte, die wir derzeit entwickeln und die in den nächsten zwei Jahren die Marktreife erreichen, entsprechen genau den Anforderungen unserer Kunden. Mit dieser Innovationsstärke wird Grässlin seine Konkurrenzfähigkeit erhalten und wieder in die Gewinnzone aufrücken", so Julian de la Cuesta.

"Wir hatten 2018 einen Umsatz von 14 Millionen Euro, für dieses Jahr ist ein Umsatz von 15 Millionen Euro geplant. Ab 2020 soll der Umsatz jährlich um einen zweistelligen Betrag wachsen", gibt Unternehmenssprecherin Fichter-Fechner einen Einblick in die Geschäftsziele.