St. Georgen-Peterzell/-Stockburg. Zu ihrer Hauptversammlung trifft sich die Feuerwehrabteilung Peterzell/Stockburg am Samstag, 23. Februar. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. und findet im Gerätehaus in Peterzell statt. An diesem Abend sind unter anderem Ehrungen von Mitgliedern sowie Ernennungen und Beförderungen vorgesehen. Auch diverse Berichte sowie der Urlaubsplan 2019 sind Thema.