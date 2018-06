In der Robert-Gerwig-Schule wird diese vom 20. August bis 7. September angeboten. Von Montag bis Freitag werden die Kinder von 7.30 bis 14 Uhr mit einem vielseitigen Programm unterhalten.

Besuch im Hochseilgarten

Eltern können die sechswöchige Sommerpause besser überbrücken und für den wöchentlichen Unkostenbeitrag in Höhe von 50 Euro ist das Kind bestens aufgehoben, versichert die Stadtverwaltung. Ein Besuch im Hochseilgarten in Triberg, im Museum in Donaueschingen oder auch der Vogtsbauernhöfe in Gutach stehen unter anderem auf dem Programm.