St. Georgen Fahrraddiebe gehen Polizei ins Netz

Drei Jugendliche, jede Menge geklaute Fahrräder und fingierte Onlinekäufe: Es klingt ein bisschen wie eine Passage aus dem Drehbuch für einen Kriminalfilm, was das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstag vermeldet. Denn die jungen Männer aus St. Georgen, so erklärt es Pressesprecher Jörg-Dieter Kluge, stehen zur Zeit in Verdacht, über fünf Monate hinweg systematisch die Garagen der Region auf unverschlossene Fahrräder untersucht zu haben.