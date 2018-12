St. Georgen Einst belächelt, heutzutage ein Vorzeige-Labor für Region

Im Anschluss stellten Barbara und Martin Zimmermann gemeinsam mit dem Mitarbeiter Christoph Gawel das digital ergänzte Training für die Feuerwehr- und Ersthelferausbildung vor, das für das Team um Vetter die eine oder andere Herausforderung darstellte – so war es nicht ganz einfach, mit der VR-Brille einen Steg zu betreten, der für den Träger aus einem Hochhaus hinausragte. Da spielte das Gehirn dem Gleichgewichtssinn so manchen Streich.

Vetter selbst zeigte sich sehr angetan – natürlich könne man nicht allein auf virtuelles Training setzen, doch viele Dinge ließen sich so einfacher üben.

"Gerade für jüngere Kameraden stellt dies vielleicht die Zukunft dar, speziell auch die dreidimensionalen Darstellungen von Maschinen und Gebrauchsgegenständen, die man im Einsatz benutzt. Maschinisten können so viel leichter Zusammenhänge und damit Fehler erkennen", nahm er als Anregung mit.

Dies betreffe wohl die Aus- und Weiterbildung für die Feuerwehren und den Katastrophenschutz der Kommunen des Schwarzwald-Baar-Kreises sowie auf Landes- und Bundesebene. Sicher nicht zum letzten Mal waren die Angehörigen des Kreis-Feuerwehrwesens im Technologiezentrum. Und alle erhielten zugleich die Einladung zum nächsten Virtual Fires Congress, der in diesem Jahr am 27. und 28. Juni in der Bergstadt stattfinden wird.