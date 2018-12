St. Georgen "Einfach ein wenig mehr Mensch sein"

Den musikalisch gewaltigen Schlusspunkt setzten Chor und Orchester mit Mendelssohns "Hark, the herald angels sing" und erhielten von den begeisterten Gottesdienstbesuchern einen kräftigen Applaus. Dirigiert wurde das Ensemble von Josef Spath, an der Orgel saß Reiner Merckle.

In seiner Weihnachtspredigt rief Pfarrer Paul Dieter Auer zu einem liebevollen und respektvollen Umgang miteinander auf. "Wenn wir zur Auswahl hätten, ein Königsgewand, eine Uniform eines Offiziers, die Robe eines Richters oder ein einfaches Leinenhemd anzuziehen, für was würden wir uns wohl entscheiden? Für den König, der in Saus und Braus lebt, für den Offizier, der kommandiert und Befehle gibt, für den Richter, der andere aburteilt oder für den einfachen Menschen in einem schlichten Hemd?" An Weihnachten, so Auer, geht der Blick nicht zu den Mächtigen nach oben, sondern ganz hinab in einen kleinen Stall zu einem kleinen Kind. "Jesus kam nicht als König auf die Welt, sondern als kleines schutzbedürftiges Kind. Lernen wir daraus und sind einfach ein wenig mehr Mensch."

Den zweiten Weihnachtsfeiertag feierten evangelische und katholische Christen gemeinsam mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Lorenzkirche. Dieser wurde von der evangelischen Pfarrerin Susanne Fritsch und vom katholischen Pfarrer Auer gestaltet. In seiner Predigt betonte er, dass nicht die Realisten die Welt voranbringen, sondern die, welche die Illusion und den Traum vom Frieden haben. "Hierzu müssen wir nicht nur auf die große Politik schauen, sondern können gleich in unserer Nachbarschaft damit anfangen", betonte Auer.

Musikalisch mitgestaltet wurde die Feier vom Posaunenchor unter der Stabführung von Helga Reinbold.