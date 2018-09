St. Georgen Ein Mix aus Neuem und Bewährtem

St. Georgen. Laut Gruseck-Maier meldeten sich zum letzten Sommersemester 644 Personen an. Das Interesse liege auf einem konstanten Niveau. Im Wintersemester 2018 gebe es 149 Angebote, mit den Schwerpunkten "Arbeit und Beruf" und "Gesundheit". Viel Neues biete etwa "Kreatives Gestalten".

Die Junge VHS bietet, auf Wunsch vieler Eltern, wieder Tastschreiben für Kinder ab zehn Jahren an. Zudem können Kinder in einem Kurs ein Relaxkissen nähen. Bei "Gefüllt, gerollt und gewickelt" können sie leckere Speisen zubereiten, und bei der "Feuerküche" geht es mit einer Naturpädagogin auf einen Naturerlebnistag in den Wald, einschließlich dem Weg zum Lagerfeuer ohne Feuerzeug.

Unter "Verschiedenes" ist ein Reisebericht durch Südafrika, Namibia, Botswana und Simbabwe geplant, ebenso Buchempfehlungen einer freiberuflichen Journalistin und laut einem Magazin die beste Literaturbloggerin Deutschlands.