St. Georgen Ein Bonus für die Arbeitnehmer

St. Georgen. Man kann ihnen beim täglichen Einkauf mittlerweile kaum mehr entkommen, all den Bonus-, Vorteils-, Rabatt- und Kundenkarten. Überall werden Verbraucher damit konfrontiert, besonders in der virtuellen Welt. Seit dem 24. Oktober gibt es nun eine weitere Karte für das Portemonnaie, die Hurracard, offiziell "St. Georgener Arbeitnehmer-Gutscheinkarte" genannt.

Sie wurde vom Handels- und Gewerbeverein der Bergstadt ins Leben gerufen. Als Systempartner für die Hurracard ist die Zeller Firma Großpietsch Produkt-PR mit dabei. Ihre Aufgabe ist die Bereitstellung der Karte, die Steuerung der technischen Abläufe, Verwaltung und interne Abrechnung sowie die Betreuung der Teilnehmer.

Doch was ist die Hurracard genau und was kann sie? Mittels dieser Karte kann ein Arbeitgeber bis zu 44 Euro pro Monat ohne zusätzliche Steuern und Abgaben an seine Mitarbeiter auszahlen. Mit der Hurracard kann dann der begünstigte Mitarbeiter bei teilnehmenden Geschäften in St. Georgen, Königsfeld, Triberg, Schonach und Schönwald einkaufen und bezahlen.