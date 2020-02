St. Georgen EGT warnt vor dubiosen Telefonanrufen

Ein einfaches Ja genügt - und die Falle schnappt zu. Wie die EGT am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, berichten Kunden zur Zeit verstärkt von Anrufern, die sich als EGT-Mitarbeiter oder deren Vertragspartner ausgeben, um dubiose Verträge abzuschließen. Wer sich telefonisch von den Betrügern überzeugen lässt, erhält demnach eine Mail, mit dessen Beantwortung er sich an das Unternehmen bindet, das nicht mit der EGT zusammenarbeitet.