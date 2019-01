St. Georgen Dirigent Pascal Pons wartet mit Solo auf

Außerdem haben die jungen Musiker auch noch moderne Konzertliteratur zu bieten: Sie warten mit Filmmusik verschiedener Genres samt bekannten Melodien auf, darunter "The Conquest of Paradise" von Vangelis und "The last Samurai" des großen Filmmusikkomponisten Hans Zimmer.

Zuletzt gab es im Orchester interne Umstrukturierungen und dadurch im vergangenen Frühjahr einen Neuanfang. Der neue Dirigent Pascal Pons ist als Dozent an den Musikhochschulen in Freiburg und Luzern tätig. Der musikalische Leiter wird beim jetzigen Neujahrskonzert den Besuchern eine Stunde vor Konzertbeginn eine Einführung zu den Werken geben.

Wer nicht bis zum 20. Januar warten will, hat die Gelegenheit, die Musiker bereits am Samstag, 12. Januar, 20 Uhr, im Kurhaus in Triberg zu erleben. Der Erlös der Konzerte kommt dem Orchester sowie der Ausbildung und Ausstattung der Nachwuchsmusiker zugute.

Karten für das Konzert in St. Georgen gibt es bei der Buchhandlung Haas sowie bei der Jugendmusikschule. Für das Konzert in Triberg wird der Kartenvorverkauf über die Tourist-Infos in Triberg, Schonach und Schönwald sowie die Buchhandlung Schönenberger in Triberg abgewickelt.

■Das Neujahrskonzert findet am Samstag, 12. Januar, um 20 Uhr im Kurhaus Triberg statt. Eine weitere Aufführung gibt es am Sonntag, 20. Januar, um 17 Uhr in der Stadthalle St. Georgen. Eine Stunde vor Beginn gibt Dirigent Pascal Pons jeweils eine Einführung zu den Werken.