St. Georgen Dichtere Bebauung gefordert

Anders sah das die Höhere Raumordnungsbehörde des Regierungspräsidiums Freiburg. Detailliert stellte der Stadtplaner dar, was die Behörde für Bedenken vorbrachte. So sei allen voran der Eingriff in die Waldfläche zu bedenken. Ein Punkt, den auch die Forstbehörde anmahnte. Hier werde eigentlich an anderer Stelle eine Aufforstung verlangt –­ was vonseiten der Landwirtschaft wiederum nicht gerne gesehen ist, da dadurch Flächen verloren gingen. "Das ist einer der sogenannten Zielkonflikte", führte Fahle aus. Weiter gebe es das bereits mehrmals angesprochene Biotop zu beachten. Dieses wolle man nun komplett unberührt lassen.