St. Georgen Das Vertrauen in den Rechtsstaat ist angeschlagen

Zwar lebe man immer noch in einem der sichersten Länder der Welt, und Straftaten gingen in vielen Bereichen zurück, doch gerade Einbrüche seien für Opfer traumatisch. Deshalb habe man das Strafmaß erhöht, was die Durchsetzung von Untersuchungshaft erleichtere, informierte Fechner. Zu beobachten sei, dass Delikte von Georgiern deutlich zurückgingen. Erleichtert wurde in Bezug auf bandenmäßigen Diebstahl auch die Funkzellenabfrage.

Ein Weg, Asylverfahren schneller abzuschließen, sah Fechner in der Definition sicherer Herkunftsländer. Dann müsse der Antragsteller nämlich glaubhaft die Verfolgung nachweisen.

Für die Mehrheit der anständigen Flüchtlinge brauche es ein Einwanderungsgesetz. Das Problem sei ein Innenminister, der sich als unfähig erwiesen und noch nichts Brauchbares vorgelegt habe. Gleichzeitig müsse man härter bei Abschiebungsregelungen sein. Es dürfe nicht sein, dass ein Haftbefehl mangels Personal nicht vollstreckt werden könne. Notfalls müsse man auch Druck auf Herkunftsländer ausüben, so Fechner.

Rentenniveau bis 2025 gesichert

Als Erfolge der SPD nannte der Politiker die Sicherung des Rentenniveaus bis 2025 und die Begrenzung der entsprechenden Beiträge sowie 600 Millionen Euro für neue Pflegekräfte. Innere Sicherheit dürfe man nicht einer Partei überlassen, die markige Forderungen stelle, in der Sache aber nichts draufhabe, betonte er. Die AFD stelle völlig wirre Anträge und leiste keinerlei Arbeit, die man brauchen könne.

"Die SPD hätte sich zu Themen wie Migration kritischer äußern können", so Fechner. Zwar übte er heftige Kritik an Personaldiskussionen im Bund. Neuwahlen wären für ihn aber ein Armutszeugnis. Trotzdem könne man nicht alles mitmachen. Die Bürger wollten keine Partei, die sich ständig selbst infrage stelle. Eine gewisse Verjüngung gehöre aber dazu. Es brauche jemanden, der die Leute erreiche, wie Helmut Schmidt. Einen großen Fehler nannte Fechner, dass man 2013 nicht einmal über Rot-Rot-Grün verhandelte.