St. Georgen "Bücher-Minis" lesen mit Mama und Papa

Es werde so eine wertvolle Vorarbeit beziehungsweise Voraussetzung für den späteren Einstieg in Kindergarten und Grundschule erbracht. Aber nicht nur die Flüchtlingskinder profitierten von dem Angebot.

Es gehe auch darum, Eltern über ihre Kinder einen leichteren Zugang zur deutschen Sprache zu vermitteln. Durch den Kontakt mit ihren Mitbürgern, hier eben bei den Treffen der "Bücher-Minis", gelinge es besser, eventuelle sprachliche Hemmnisse der Migranten abzubauen, so Musacchio-Torzilli.

So richtet sich das Angebot von Stadtbibliothek und Wirkstatt an alle Eltern mit Babys und Kleinkindern. Die Teilnahme an den fünf Treffen ist kostenlos, allerdings sollte man sich anmelden, meint Gabi Eimer.

Weiterführung oder Neuauflage nach Auswertung möglich

Auf einem Handzettel, der unter anderem auch in der Stadtbibliothek ausliegt, sind alle wichtigen Informationen über die "Bücher-Minis" sowie die Kontaktdaten von Stadtbibliothek und Wirkstatt enthalten.

Wie Antonia Musacchio-Torzilli und Gabi Eimer im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilten, gäbe es bereits im Vorfeld Interesse an einer Teilnahme an diesem Angebot. Man werde nach Ende des letzten Termins, der am 25. Februar sein wird, gemeinsam die Treffen auswerten und gegebenenfalls eine Weiterführung beziehungsweise Neuauflage des Angebots überlegen.