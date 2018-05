St. Georgen Branche bietet Einblick

Aussteller aus unterschiedlichen Branchen und Anwendungsgebieten beschäftigen sich mit diesen und weiteren Fragen rund um die additive Fertigung bei den 3D-Tagen der 3D-LABS GmbH in St. Georgen.

Am 20. und 21. Juni kommen Aussteller und Besucher im Technologiezentrum in St. Georgen bereits zum dritteln Mal zu den 3D-Tagen zusammen und können über bestehende und neue Verfahren in der additiven Fertigung diskutieren, Fragen stellen und gemeinsam nach eventuellen Problemlösungen suchen. Zwei Tage voll gespickt mit den neuesten Technologien aber auch Anwenderberichten, die sowohl die Vorteile als auch die Grenzen der additiven Produktion aufzeigen.

Wie bereits im Jahr 2016 stehen zusätzlich an beiden Tagen die Türen von 3D-LABS wieder offen.