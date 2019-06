St. Georgen Boote am Klosterweiher sind alle zerstört

Bürgermeister Michael Rieger, der erstmals seit seiner Erkrankung wieder eine Gemeinderatssitzung leitete, sprach von einer unglücklichen Situation. Der Bauhof habe dieser Tage viel zu tun, vielleicht könne man eines der Boote nebenbei richten. Für den Sommerbetrieb werde es aber sicher nicht mehr reichen.

Auch beim Thema Öffnungszeiten schlugen indes die Emotionen hoch. "Es kommen Leute auf mich zu, die mich fragen, was ich eigentlich im Gemeinderat mache", meinte Sergio. Viele stören sich demnach seit Jahren an den kürzeren Öffnungszeiten im Juni. Erst im Juli werden diese verlängert.

Rieger hielt derweil dagegen: Wenn im Juni noch das Hallenbad geöffnet ist, könne man aufgrund der Personallage nicht die Öffnungszeiten am Klosterweiher verlängern. Man habe aber bereits in diesem Jahr reagiert und eine Aushilfe für die letzten Junitage eingestellt, sodass das Naturschwimmbad bis 20 Uhr geöffnet ist.

Darüber hinaus sprach Elsäßer die teilweise chaotische Parksituation am Weiher an. "So wie manche parken – da würden noch welche hinpassen." Die Stadt will nun prüfen, ob Markierungen angebracht werden können.