St. Georgen Bergstadt wird zum Ziel der Zollfahnder

St. Georgen. Gegen 21 Uhr kreist am Mittwoch ein Hubschrauber über der Bergstadt, Fahrzeuge werden auf Höhe des Autohauses Bösinger von der Bundesstraße gewunken. Die Nachricht über eine Zollkontrolle an der B 33 verbreitet sich wie ein Lauffeuer über Messengerdienste. Mindestens eine Stunde führen Beamten an besagter Stelle Kontrollen durch. Dann verschwinden sie so schnell, wie sie aufgetaucht waren. Was steckt dahinter?

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt Bettina Stahl von der Bundespolizeiinspektion Konstanz, dass St. Georgen Ziel einer Hubschraubersprungfahndung war. "Beteiligt waren Kollegen des Polizeipräsidiums Konstanz, der Bundeszollverwaltung, der eidgenössischen Zollverwaltung, der Kantonspolizei und der deutschen Bundespolizei", so Stahl.

Bei den besagten Aktionen handle es sich um Fahndungseinsätze, die sich über mehrere Stunden erstrecken. "Innerhalb dieses Einsatzes werden mehrere Kontrollpunkte angeflogen", erklärt sie. "Hierbei kam am Mittwochabend auch ein Hubschrauber der Bundespolizei vom Typ EC 155 zum Einsatz." Unterstützt wurden die Kräfte aus der Luft von weiterem Personal, das am Boden wartete.