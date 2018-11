St. Georgen Bach zur Adventszeit

St. Georgen. Gerade in der Vorweihnachtszeit tut es gut, sich zu besinnen. Gemeinsames Singen bereitet viel Freude und stimmt auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit ein. Daher sind Interessierte eingeladen, in den nächsten Wochen in der Kantorei der Lorenzkirche St. Georgen mitzusingen. Die Proben finden jeweils dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus Lorenz, Hauptstraße 27, statt.