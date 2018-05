St. Georgen Areal könnte wesentlich schöner werden

St. Georgen (dvs). An der Ecke B 33/Bahnhofstraße befinden sich marode Gebäude, die zum ehemaligen PE-Werk (später Dual) gehören. Der Komplex wird von Häseler Metalltechnik und Getrag genutzt. Ein "kalter Blitz" schlug vor Jahren in die ehemalige Kantine ein. Dadurch wurde der Weg frei für den richtungsweisenden Neubau, in dem sich heute M&M Software befindet. Die Gebäude direkt an der Bundesstraße sind dagegen nicht gerade ein Lichtblick. Sie könnten einem dreistöckigen Rundbau weichen. PE-Geschäftsführer Martin Friedrich bestätigte auf Anfrage dem Schwarzwälder Boten aber lediglich, noch gebe es keine Mietverträge als Grundvoraussetzung oder gar einen Bauantrag.