St. Georgen Anekdoten aus "Krone" und "Löwen"

St. Georgen. Wer war mal Wirt in der "Krone"? Was für ein Bier wurde im "Roten Löwen" gebraut? Und wann gab es in Brigach ein vegetarisches Landheim? Antworten auf diese Fragen, aber auch viele andere Geschichten und Anekdoten haben die Macher der Ausstellung "Wirtschaften in und um St. Georgen – einst und jetzt" im "Schwarzen Tor" zusammengetragen.

Die Geschichte der Gastronomie in der Bergstadt steht dabei im Fokus, aber auch Themen wie Fremdenverkehr und Tourismus werden mit eingebunden. Als Grundlage dient das reiche, über die Jahre gewachsene Archiv der beiden leidenschaftlichen Hobbyhistoriker und Heimatforscher aus St. Georgen, Otto Rapp und Heinrich Kieninger.

Auch die anderen Mitglieder des Fördervereins "Schwarzes Tor" waren von der Idee der Ausstellung von Anfang an begeistert und machten sich auf die Suche nach Bildern, Geschichten und spannenden Fakten zu den Gaststätten in der Bergstadt – bis ins 17. Jahrhundert geht die spannende Suche zurück.