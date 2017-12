St. Georgen Ambiente stimmt bereits

Bis 20 Uhr gibt es ein vielfältiges Angebot an Geschenkideen. Das Kunsthandwerk bietet für jeden Geschmack etwas Besonderes: von selbst gemachten Karten und Weihnachtsdekorationen über Holzarbeiten bis hin zu Weihnachtsdecken, Strickwaren, Lampen und vielem mehr ist für jeden etwas dabei.

Zahlreiche Einzelhändler werden an diesem Samstag in der Innenstadt bis 17 Uhr ihre Geschäfte geöffnet lassen. Mit verschiedensten Speisen kümmern sich gleich mehrere Anbieter um das leibliches Wohl. Zudem gibt es noch allerlei warme und kalte, alkoholfreie oder alkoholische Getränke.

Der Vorstand des CDU- Stadtverbandes St. Georgen wird ebenfalls am Weihnachtsmarkt teilnehmen. Neben Heißgetränken und Weihnachtskrapfen werden Artikel des Hospizes Via Luce/Kinderhospiz Sternschnuppe in Villingen-Schwenningen angeboten. Der Erlös, den die CDU an diesem Tage erwirtschaftet, wird dieser Einrichtung zugute kommen. Gegen 18 Uhr wird auch die Initiatorin und Geschäftsführerin des Hospizes Maria Noce am Stand anwesend sein.