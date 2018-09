St. Georgen AHG-Autohaus an B 33 schließt

In mehreren Haushalten in der Bergstadt klingelten am Donnerstag die Telefone. Am anderen Ende des Apparats: das Autohaus AHG. Das Unternehmen informierte seine Kunden, dass es ab Montag die St. Georgener Filiale nicht mehr geben wird.

Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten bestätigt die Automobilhandelsgesellschaft, dass sie ihren Standort in St. Georgen bis zum Ende des Jahres schließt und mit der Marke Land Rover und ihrem Team nach Donaueschingen zieht. "Leider müssen wir diesen Schritt tun", erklärt AHG-Prokurist Albrecht Wollensak. "Land Rover hat seine Standards verändert, und diesen gerecht zu werden, hätte am Standort St. Georgen einfach unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht." Die Auflagen des Herstellers wie die Ausstattung der Räume, Präsentation und Service hätten demnach einen Abriss der Geschäftsräume sowie einen kompletten Neubau erfordert. "Vor diesem Hintergrund entschied sich die Geschäftsleitung der AHG-Gruppe zu einem Umzug nach Donaueschingen, wo die Voraussetzungen, diese Auflagen zu erfüllen, in Summe deutlich günstiger sind", so Pressesprecher Gerd Braun.

Weitere Wege für Kunden