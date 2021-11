1 Gefährliches Spiel, das Squid Game erobert auch die Schulhöfe in Villingen-Schwenningen. Foto: Chown

Erwachsene, die Kinderspiele nachspielen und der Verlierer wird abgeknallt? Klingt makaber, ist aber die Handlung der Netflix-Serie "Squid Game". Wie wirkt sich das Schauen der Serie auf junge Kinder aus? Wir haben bei Direktoren nachgefragt.















Villingen-Schwenningen - Es wirkt wie eine Idylle, aber der Schein trügt. 456 Menschen stehen in einer Landschaft und haben eine lebensgroße, mädchenhafte Puppe im Fokus, die einige Meter entfernt an einem einzelnen Baum in der kargen Landschaft steht. Sie spielen das Kinderspiel "Rotes Licht, grünes Licht", ein Spiel, bei dem sie sich so lange fortbewegen dürfen, wie die Puppe in unschuldigem Singsang den Namen des Spiels kommuniziert. Ziel ist es, den Baum innerhalb von zehn Minuten zu erreichen. Stoppt die Puppe nach den Worten "grünes Licht", müssen die Spieler stehenbleiben. Aber einen entscheidenden, unfassbar brutalen Unterschied gibt es bei diesem Spiel im Vergleich zu harmlosen Kinderspielen: Wer sich, wenn sich die Puppe umgedreht hat, noch bewegt, wird gnadenlos erschossen. Eine pervertierte Form des Kinderspiels "Ochs am Berg". Dem letzten überlebenden Sieger steht ein Preisgeld in millionenfacher Höhe zur Verfügung.