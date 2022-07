4 Der Dank des Vereins gilt den anwesendenen Gründungsmitgliedern. Foto: Stehle

Mit einem dreitägigen Fest hat die Spielvereinigung Leidringen ihren 60. Geburtstag am Wochenende gefeiert. Am Freitagabend gab es für die Mitglieder einen unterhaltsamen Vereinsabend mit Festakt. Der Samstag und Sonntag standen ganz im Zeichen des Sports.















Rosenfeld-Leidringen - Beim Festakt begrüßten die beiden Vorstände Michael Reichert und Sascha Seemann viele Mitglieder im voll besetzten Sportheim. In unterhaltsamer Weise las Reichert aus der Chronik der Gründungsversammlung vom 8. September 1962 im Gasthaus Hirsch vor. 54 Sport- und Fußballbegeisterte hatten den Verein mit dem ersten Vorsitzenden Ernst Schatz gegründet. Wenige Wochen später gab es eine Jugendversammlung mit 35 Jugendlichen. Der Chronist schrieb darüber: "Der Vorstand richtete ermahnende Worte an die Jugendlichen, dass sie eifrig in das Training kommen sollten, damit später einmal eine gute Mannschaft aus ihrer Mitte entsprieße." Diese Worte lösten Gelächter bei den Zuhörenden aus, schienen die Jugendlichen vor 60 Jahren der heutigen Jugend doch in nichts nachzustehen.

Dank an Gründungsmitglieder

Einen Dank sprach der Vorsitzende an die acht noch lebenden Gründungsmitglieder aus, die Jubiläumsbier und Urkunden erhielten. Sein Dank galt auch den auf den verstorbenen Ernst Schatz folgenden Vereinschefs Jakob Schatz, Karl-Heinz Meboldt, Anja Etter und Rolf Huonker. Den Festakt beendeten die Fußballer mit dem Lied "Wenn Blau und Weiß". Nach dem Buffet unterhielt der Comedian Thomas Moser aus Villingen-Schwenningen die Gäste mit Gags.

Titel bleibt vor Ort

Dass die Sportler feiern und ein Fest organisieren können, bewiesen sie an den folgenden zwei Tagen mit der Ausrichtung des Frauen-Fußball-Turniers, dem Laien-Freizeit-Volleyballturnier und dem Kubb-Wettbewerb. Beim Frauenfußball-Turnier besiegte die heimische Mannschaft im Endspiel Truchtelfingen mit 2:0 Toren. Diesen unerwarteten Sieg feierten die Sportlerinnen entsprechend. Weitere spannende Spiele beim Volleyball-Wettbewerb und Kubb-Spiel und gute Bewirtung vermittelten tolle Feierlaune.

Ehrenamtspreis erhalten

Eine besondere Ehrung erhielt der Verein durch den Württembergischen Fußballverband. Dem Verein wurde nachträglich der Ehrenamtspreis 2020 für hervorragende Jugendarbeit und Mitgliederentwicklung überreicht. Der Vorsitzende Michael Reichert erhielt den Ehrenamtspreis 2021 für sein Engagement.

Bierprinzessin ist dabei

Der Frühschoppen am Sonntag wurde bereichert durch das Experteninterview mit der baden-württembergischen Bierprinzessin Nina Witzemann und Dominik Rager vom Brauhaus Zollernalb. Das Kubb-Turnier, auch als Wikinger-Schach bekannt, brachte Spaß und Schwung aufs Sportgelände.

Fazit: Mit seinen 520 Mitgliedern, den vielen Abteilungen des Vereins und einer gut funktionierenden Ausschussarbeit ist der Verein bestens aufgestellt: für die nächsten 60 Jahre wäre etwas hoch gegriffen, aber für die nahe Zukunft bestimmt.