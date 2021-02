1 Abteilungsleiter Domenic Neubert (von links) gibt bekannt, dass die Spvgg Freudenstadt mit ihren Trainern Mathias Trautwein und Michel Höck verlängert. Foto: Verein

Mathias Trautwein und Michel Höck bleiben der Spielvereinigung erhalten.

Die Spvgg Freudenstadt stellt bereits frühzeitig die Weichen für die kommende Saison. Trainerteam und Kader der ersten Mannschaft, die in der Bezirksliga spielt, bleiben zusammen.

Schon zu Beginn der Vorrunde wurden erste positive Gespräche mit den beiden Coaches Mathias Trautwein und Michel Höck geführt. Relativ schnell war für beide Parteien klar, dass die positive Arbeit weitergeführt werden soll. Mit Mathias Trautwein geht die Erste der Spielvereinigung in das zweite Jahr, und Co-Trainer Mitch Höck, der zuvor unter Narcis Nahodovic die Mannschaft trainierte hat, geht bereits in sein drittes Jahr. "Die Jungs sind richtig zusammengewachsen und noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung – hier ist ein Team, dem die Zukunft gehört," stellt Trautwein heraus. "Wir haben eine junge, talentierte Mannschaft mit großer Perspektive und einer tollen Einstellung," ergänzt sein Co-Trainer Höck. Der Kader ist gepickt mit erfahrenen Spielern, die schon jahrelang dem Verein die Treue halten, sowie jungen talentierten Spielern, die erst am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

Freudenstadts Abteilungsleiter Domenic Neubert ist glücklich, dass die beiden ihre Arbeit bei der SpVgg fortsetzen. "Die Spieler sind von der Arbeit der beiden Trainer begeistert, und es herrscht eine unglaublich positive Stimmung, daher sind wir froh dass wir mit den Trainern verlängern konnten."