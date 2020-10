Sprunghafter Anstieg Viele Coronavirus-Neuinfektionen im Kreis Freudenstadt gemeldet

Die betroffenen Personen wohnen in Baiersbronn (drei), Freudenstadt (drei), Horb (vier), Pfalzgrafenweiler (drei), Schopfloch und Waldachtal. "Die Gesamtzahl der im Landkreis Freudenstadt seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen erhöht sich dadurch auf 714", so das Landratsamt. Die Zahl der Infizierten, die wieder aus der Isolierung entlassen worden seien, betrage 629. Bei 39 bleibe die Zahl der Toten, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden. Stand Donnerstag gab es 46 akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liege damit bei 30,51.