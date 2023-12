Sportplatz-Ärger in Lahr: Darum will der FV Langenwinkel die Stadt verklagen

1 Mit ihrem Sportplatz sind die Langenwinkeler Kicker (links) zufrieden – es gibt nur ein Problem: Er ist noch nicht bezahlt. Foto: Mühl

Der mittlerweile dreieinhalb Jahre alte Sportplatz im Lahrer Stadtteil ist noch immer nicht komplett bezahlt. Den Druck des Gläubigers gibt der Verein und Bauherr jetzt mit Vehemenz ans Rathaus weiter.









Link kopiert



Im Juli 2020 war die Welt der Langenwinkeler Kicker schwer in Ordnung. Lange hatten sie für ihre neue Spielstätte in den Limbruchmatten gekämpft, nun endlich durften sie sie in Betrieb nehmen. Vor dem ersten Training gab es eine kleine Feierstunde, bei der sich Vertreter aus Sport und Politik gegenseitig zur Vollendung des gemeinsamen Projekts beglückwünschten. Heute indes könnten die Gräben zwischen Verein und Stadt tiefer kaum sein. „Wir bereiten gerade zwei Klagen gegen die Stadt Lahr vor“, erklärt der FVL-Vorsitzende Anton Dahinten unserer Redaktion. Es geht, wie so oft, ums Geld und angeblich unerfüllte Versprechungen.