4 In der Donaueschinger Baarsporthalle bleibt erst einmal alles beim Alten. Die Raumtemperatur wurde hier bereits vor zwei Jahren auf 15 Grad gesenkt. Foto: Bombardi

Der Vereinssport im Städtedreieck hat schwere Zeiten hinter sich. Viele Wochen und Monate lang konnte Training wegen der Pandemie gar nicht oder nur eingeschränkt stattfinden. Nun steht die nächste Krise ins Haus.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Angesicht der stark gestiegenen Kosten für Gas und Strom müssen auch die Kommunen versuchen, so viel Energie zu sparen wie irgend möglich – auch in den städtischen Hallen, die für den Vereinssport genutzt werden. Was kommt auf die Sportgruppierungen zu?