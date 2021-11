Sport Müller in Schwenningen Das Mode- und Trendhaus ist verkauft und schließt endgültig im nächsten Frühjahr

Das Mode- und Trendhaus von Sport Müller in der Uhlandstraße ist verkauft: Wie jetzt bekannt wurde, ist der Unternehmer Zaher Zeaiter neuer Eigentümer des vierstöckigen Gebäudes in 1A-Lage in der Fußgängerzone. Noch bis März ist Sport Müller vor Ort, für die Nachnutzung gibt es mehrere Konzepte.