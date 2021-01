Sport in Villingen-Schwenningen Firmenlauf geht in die vierte Runde

Der Firmenlauf Villingen-Schwenningen geht in die vierte Runde: Das Organisationsteam rund um die Saarbrücker Agentur n plus sport plant bereits unter Hochdruck die Saison 2021 und kündigt an, dass die Läufer in der Doppelstadt am Donnerstag, 15. Juli, starten. Auch der Schwarzwälder Bote ist ­erneut als Partner mit von der Partie.