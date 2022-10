1 Das "Aspendos" ist seit Anfang August geschlossen. Foto: Riesterer

Die Türen des "Aspendos" sind zu. Vor bereits rund zwei Monaten wurde das Lokal geschlossen. Der Vorwurf der Behörden: illegales Glücksspiel.















Schramberg - Was ist da los beim "Aspendos" in der Berneckstraße? "Ich hab’ gesehen, dass da irgendwelche Geräte rausgetragen wurden", so der Hinweis eines Lesers an unsere Redaktion, zudem fällt auf, dass die Gaststätte seit geraumer Zeit geschlossen zu sein scheint – auch bei Veranstaltungen der jüngeren Vergangenheit im Städtle wird über die Hintergründe gerätselt. Und tatsächlich: Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz bestätigt, dass es dort Anfang August einen Einsatz gab. "Es lag ein Durchsuchungsbeschluss vor", sagt Pressesprecher Dieter Popp. Grund seien "Ermittlungen wegen illegalen beziehungsweise verbotenen Glücksspiels" gewesen.