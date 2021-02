Spiel gegen Mainz findet statt TSG Balingen: Anpfiff schon um 15 Uhr

Die Punktehatz in der Fußball-Regionalliga Südwest geht also weiter. Der Bundesliga-Unterbau des 1. FSV Mainz 05 ist traditionell sehr spielstark und verfügt über eine gesunde Mischung aus jungen, nach oben drängenden Talenten und arrivierten Akteuren, die das Team leiten. Der überragende Simon Brandstetter war es, der das Heimspiel zugunsten des selbsternannten Karnevalsverein entschied: Der routinierte Goalgetter traf in der 61. und 73. Minute zum Mainzer 2:1-Sieg. Zuvor hatte Kaan Akkaya (24. Minute/Elfmeter) den Gast in Führung gebracht.

Gelingt der TSG Balingen die Revanche?

Das Rückspiel auf dem Kunstrasen in der Bizerba Arena gibt es bei uns wieder im Liveticker.