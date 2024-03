Ein High-Tech-Fahrzeug erfasst am Wochenende wieder das Straßennetz für die Stadtverwaltung Schramberg. Ab dem Wochenende werden weitere 80 Kilometer in Angriff genommen

Nachdem im Oktober 2022 das orange-silberne Messfahrzeug des Berliner Unternehmens Eagle Eye Technologies bereits circa 80 Kilometer des Schramberger Straßennetzes erfasst hat, ist das High-Tech-Fahrzeug ab dem Wochenende wieder im Stadtgebiet unterwegs. Dabei werden weitere rund 80 Kilometer erfasst, so dass alle Hauptstrecken der Gesamtstadt abgedeckt sind.

Aktuell werden die Ergebnisse aus der ersten Befahrung in das BürgerGis System der Stadt Schramberg übertragen. Sobald die Daten von der Verwaltung vollständig gesichtet und geprüft sind, sollen diese auch im Gemeinderat vorgestellt werden. Dies teilt die Stadt Schramberg mit.

Was genau erfasst wird

Bei der Befahrung werden die Straßenbestands- und Zustandsdaten genau aufgenommen und optisch erfasst. Anschließend werden die Daten für die Stadt aufbereitet und dokumentiert.

Diese sollen als Grundlage für den Aufbau eines digitalen Straßenkatasters dienen. Mit Hilfe des erstellten digitalen Geo-Zwillings von Schramberg kann die Stadtverwaltung ihre Straßeninfrastruktur gezielt verwalten, planen sowie systematisch und effizient sanieren, heißt es.

Mit Zustandsdaten planen

Um das Straßennetz funktionsfähig und sicher zu erhalten, sind Unterhaltungs- und auch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Damit vorhandene Mittel möglichst optimal eingesetzt werden, will die Stadt Schramberg diese Aufgaben auch zukünftig auf Basis der zu erfassenden Zustandsdaten planen. Dazu nimmt das Eagle-Eye-Fahrzeug nun weitere rund 80 Kilometer kommunale Straßen und Wege genau auf. Mit den Daten haben die zuständigen Mitarbeiter der Stadt dann die Straßenerhaltung im Blick, können Prognosen ermitteln und Maßnahmen sinnvoll planen. Bei Bedarf haben sie die Möglichkeit, jeden Straßenabschnitt direkt am Rechner in Augenschein zu nehmen. Das spart Zeit und Geld für Begutachtungen vor Ort und macht das Arbeiten deutlich effektiver.

Die Technik dahinter

Die Erfassung geschieht, wie der Firmenname „Eagle Eye“ andeutet, buchstäblich mit Adleraugen: Die Fahrzeuge sind mit speziellen Sensoren ausgestattet, mit deren Hilfe die Straßenflächen während der Befahrung erfasst werden. Zahlreiche Kameras erfassen gleichzeitig den Straßenraum und nehmen die Verkehrsanlagen auf. Die Eagle-Eye-Daten werden ausschließlich zu internen Zwecken, also für die Dokumentation der kommunalen Verkehrsinfrastruktur, genutzt.

Stabiles Wetter notwendig

Da die Datenaufnahme wetterabhängig ist, muss die Befahrung in einem Zeitraum mit stabilen Wetterverhältnissen stattfinden. Im Ergebnis erhält die Verwaltung exakte Zustandsdaten aller Straßenflächen.