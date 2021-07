Bald wieder freie Fahrt am Stadtbahnhof in Freudenstadt

Sperrung kommt am Mittwoch weg

1 Im Lauf des Mittwochs soll der Bahnübergang wieder freigegeben werden. Foto: Müller

Am Stadtbahnhof Freudenstadt haben Autofahrer bald wieder freie Fahrt.

Freudenstadt - Der Bahnübergang am Stadtbahnhof ist seit Montag für den Verkehr stadtauswärts gesperrt. Im Lauf dieses Mittwochs soll er aber wieder freigegeben werden, so Eckard Wahr. Leiter des Sachgebiets II des Baurechts- und Ordnungsamts, gegenüber unserer Zeitung.

Der Übergang wurde gesperrt, weil der Neubau des Martin-Haug-Stifts kurz hinter den Gleisen an das Kanalnetz angeschlossen wird. Ziel sei es, dass sich der Verkehr nicht über den Gleisen staut, sagte Wahr. Am Donnerstag wird das Stift dann an weitere Leitungen angeschlossen, allerdings weiter die Karl-von-Hahn-Straße hinauf. Dafür werde es dann wohl keine Sperrung des Übergangs brauchen, sagte Wahr.