2 Direkt am Ende der Rohrbacher Straße liegt der Ortsausgang Triberg. Ab hier ist die Kreisstraße K 5727 wegen der Straßensanierung voll gesperrt. Foto: Kommert

Die K 5728 hat es in sich: Die Fahrbahn wird abgefräst und asphaltiert, aber auch im Untergrund tut sich einiges.















Triberg - Seit September ist die Kreisstraße K 5727 voll gesperrt und bleibt dies auch noch bis Mitte November. Wie das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises mitteilte, wird die Fahrbahn vom Parkplatz Geutsche bis zum Ortseingang Triberg erneuert. Die Umleitung erfolgt schon an der Abzweigung von der K 5728 über Schönwald.

Rund ein Kilometer ist bereits abgefräst, doch wie die ausführende Firma Gebrüder Stumpp aus Balingen auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten mitteile, sei man auch im Untergrund tätig. Die Firma habe zum einen schon Dutzende Meter defekter Abwasserleitungen ausgetauscht.

Auch die EGT nutzt die Arbeiten an der Kreisstraße – Freileitungen werden in den Boden verlegt. Wenn das Wetter mitspielt, werde Stumpp die Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge fortsetzen: Normalerweise würden alle Arbeiten auch an den Banketten fertiggestellt und am Ende die Schwarzdecke aufgezogen.

"Wenn wir soweit wären und das Wetter gut ist, werden wir zuerst asphaltieren und die Arbeiten an den Banketten danach durchführen", betonten die Mitarbeiter der Firma auf Anfrage unserer Zeitung. Gerade im vergangenen Jahr habe man festgestellt, dass es in dieser Höhenlage durchaus im Oktober auch schon mal schneien könne. Im Zuge der Bankett-Arbeiten würde unter anderem an Stellen ohne Randstein oder Leitplanken Rasengittersteine eingebaut, um den Fahrbahnrand zu schützen.