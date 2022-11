1 Auf der Autobahn kommt es zu Behinderungen. Foto: Hopp

Kreis Rottweil - Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest führt in der kommenden Woche Wartungsarbeiten am Schönbuchtunnel durch. Dafür sei eine nächtliche Sperrung des Tunnels in beiden Fahrtrichtungen der A 81 erforderlich, wird mitgeteilt. Die Sperrungen in Fahrtrichtung Stuttgart: 29. 30. November von 21 bis 5:00 Uhr – optional eine Nacht später. Sperrung in Fahrtrichtung Singen: 28. auf 29. November, 21 bis 5 Uhr.

Umleitung ausgeschildert

Die Auffahrt auf die Tank- und Rastanlage Schönbuch-West ist am 28. November bereits ab 19 Uhr nicht mehr möglich. Die Weiterfahrt von der Tank- und Rastanlage Schönbuch-West auf die A 81 in Fahrtrichtung Singen ist dann nur noch in den kommenden zwei Stunden bis zur Vollsperrung der A 81 um 21 Uhr möglich. Umleitung in Fahrtrichtung Stuttgart: Während der Tunnelsperrung erfolgt die Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Herrenberg. Die Umleitungsstrecke ist als U 45 bis zur Anschlussstelle Gärtringen ausgeschildert. Umleitung in Fahrtrichtung Singen: Während der Tunnelsperrung erfolgt die Ausleitung des Verkehrs an der Anschlussstelle Gärtringen. Die Umleitungsstrecke ist als U 36 bis zur Anschlussstelle Herrenberg ausgeschildert.