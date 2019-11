Spendenaktion Voller Einsatz für die Katharinenhöhe

Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich.

So können Sie helfen und am Gewinnspiel teilnehmen: Spenden Sie einen frei wählbaren Betrag auf das Kathrinenhöhe-Sonderkonto bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar (IBAN: DE46 6945 0065 1161 1611 61).

Bitte geben Sie bei der Überweisung beim Verwendungszweck Ihre Adresse (Straße, PLZ, Ort) an, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zukommen lassen und wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können.

Alle Spenden (ab einem Betrag von 10 Euro), die bis zum 31. Januar 2020 eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Ab einem Spendenbetrag von 100 Euro werden zusätzlich Spendenquittungen ausgestellt.

Datenschutzhinweis: Durch die Überweisung der Spende und der damit verbundenen Teilnahme am Gewinnspiel werden von Ihnen folgende personenbezogene Daten erhoben und gespeichert: Name und Adresse. Die Verarbeitung der Daten ist erforderlich, um Sie im Gewinnfall benachrichtigen zu können und Ihnen eine Spendenbescheinigung übersenden zu können. Die konkludente Einwilligung ist jederzeit widerruflich. Die personenbezogenen Daten werden durch die Überweisung an die Sparkasse Schwarzwald-Baar übermittelt und von dort an die Katharinenhöhe gemeinnützige GmbH weitergeleitet. Die Gewinnerdaten werden zusätzlich an die Europa-Park GmbH & Co Mack KG übermittelt.