Seit vielen Jahren hat es sich die Jugendvereinigung Seedorf zur Aufgabe gemacht, benachteiligten oder schwer erkrankten Kindern aus der Umgebung durch eine Spende an Weihnachten zu helfen. Auch in diesem Jahr hat die JVS an Weihnachten wieder fleißig Spenden für einen guten Zweck gesammelt.

Dieses Jahr jedoch hat die Spende alle Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen und stellt ein absolutes Rekordergebnis dar. Die Spende kam dieses Mal aber nicht direkt einem Kind, sondern dem 49-jährigen Heiko Merz, seiner Frau und seinen beiden Söhnen zugute.

Lesen Sie auch

Enorme Erleichterung für den Alltag

Heiko Merz leidet seit Jahren an der heimtückischen und unheilbaren Krankheit Multisystematrophie (MSA).

Der Krankheitsverlauf zwingt Heiko seit längerer Zeit schon in den Rollstuhl, sodass ein eigenständiges Leben ohne Hilfe nicht mehr möglich ist. Gehen oder gar Treppenlaufen ohne die Hilfe seiner Frau oder Kinder ist nicht mehr möglich. Daher wurde nun je ein Treppenlift vor und im Haus installiert, was Familie Merz den Alltag von nun an enorm erleichtern wird. Realisiert werden konnten die beiden Treppenlifte mit der Weihnachtsspende der JVS.

Traditionelle Sammelaktion

Heiko Merz hat sich früher vielfältig ehrenamtlich in der Seedorfer Vereinsgemeinschaft engagiert, weshalb es der JVS auch wichtig war, ihm etwas zurückzugeben. Durch die hohe Spendenbereitschaft im Dorf und weit über die Dorfgrenzen hinaus lässt sich deutlich erkennen, dass dies nicht nur der Gedanke der JVS war. Die Spendenbereitschaft war so hoch wie nie zuvor und daher wurden sämtliche Erwartungen deutlich übertroffen als die JVS eine Spendensumme von 38 614,26 € zählte.

Traditionell hat die JVS am ersten Weihnachtsfeiertag nach dem Engelamt (Frühkirche) in das Vereinsheim „Molke“ zu Freibier, Kaffee und Kuchen eingeladen und im Gegenzug Spenden eingesammelt. Außerdem zogen Vertreter des Vereins an Weihnachten mit einer Spendenbox und einem kleinen Dankeschön von Haus zu Haus und sammelten nach vorheriger Anmeldung die Spenden bei den Spendern direkt zuhause ein. Auch in diesem Jahr nutzten zahlreiche Spender wieder die Möglichkeit der Online-Überweisung. Die Spendensumme ging zu hundert Prozent an Familie Merz, jegliche Geschenke und den Frühschoppen bezahlte der Verein aus eigener Tasche.

Großer Dank an alle Spender

Familie Merz bedankt sich ausdrücklich bei allen Spendern für die finanzielle Unterstützung. Auch von der Vielzahl an Spendern ist die Familie überwältigt. Die JVS bedankt sich ebenfalls für die große Spendenbereitschaft und bei allen, die an der Spende in irgendeiner Form mitgewirkt haben. „Dies ist bei Weitem nicht selbstverständlich und unterstreicht wieder einmal den riesigen Zusammenhalt in Seedorf“, so der zweite Vorstand der JVS, Julian Flaig, stolz. „Außerdem kamen auch zahlreiche Spenden von außerhalb des Dorfes. Teilweise wurden dort daraufhin sogar kleinere Spendenaktionen gestartet, die sich uns dann angeschlossen haben. Das hat uns ebenfalls riesig gefreut“, so Julian Flaig abschließend.

Mehr Informationen zu den bisherigen Spendenaktionen gibt es unter www.jvs-seedorf.de/engagement/.