1 Mit zwei Kränen wurde der Kulturwaggon spektakulär auf den Hof der Maria-Furtwängler-Schule gehoben. Foto: Kron

Der Wagen ist auf dem Rathausplatz wenig genutzt worden, deshalb wurde er am Mittwoch per Schwertransport zur Maria-Furtwängler-Schule gebracht. Dort sollen ihm Schüler neues Leben einhauchen.









Der Kulturwaggon hängt über den Köpfen der Schaulustigen. Gespannt verfolgen die Zuschauer, wie das knapp zwölf Meter lange Gefährt mit zwei Kränen vom Transporter gehoben wird. Immer höher steigt der bunte Waggon in die Luft und bietet dabei einen spektakulären Anblick. Über Büsche hinweg wird er hinüber in den Hof der Maria-Furtwängler-Schule geschwenkt. Dort ist für jedes Rad eine Halterung vorbereitet. Männer in Warnwesten geben dem Kranführer Anweisungen zur Positionierung. Langsam wird das Teil abgelassen, bis es an der richtigen Stelle abgesetzt wird. Nach etwa zehn Minuten ist alles schon wieder vorbei. Die Schlaufen sind gelöst und die Kräne werden abgebaut – der Waggon steht an seinem neuen Platz.