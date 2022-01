1 Dennis Mellentin (links), Athletensprecher Special Olympics Berlin, und Sven Albrecht, CEO des Organisationskomitees der Special Olympics World Games Berlin 2023 und Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland, präsentieren im Berliner Olympiastadion, Schauplatz der Eröffnungsfeier im Juni 2023, das Logo der Weltspiele 2023. Foto: Wiedensohler

Rottenburg ist zu einer von 216 "Host Towns" für die "Special Olympics" in Berlin 2023 ernannt worden. Über vier Tage, vom 12. bis 15. Juni 2023, ist Rottenburg Gastgeber für die Athleten und deren Angehörige vor Beginn der Wettbewerbe in Berlin.















Link kopiert

Rottenburg - Rottenburg ist "Host Town" bei den Special Olympics 2023. Das gibt die Stadtverwaltung am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Bevor die Athleten aus aller Welt in Berlin eintreffen, werden sie in 190 Länder-Delegationen von Gastgeber-Städten in ganz Deutschland empfangen. "Rottenburg ist gerne dabei und damit Teil des größten kommunalen Inklusionsprojekts in der Geschichte der Bundesrepublik", schreibt die Stadt.

Motto "Gemeinsam läuft’s in Rottenburg"

Unter dem Motto "Gemeinsam läuft’s in Rottenburg" hatte sich die Stadt als eine von rund 240 Kommunen beworben und wurde jetzt als "Host Town" ernannt. Dahinter steckt die Projektidee für einen inklusiven und barrierefreien Stadtlauf, der auch langfristig in den Rottenburger Terminkalender integriert werden soll.

"Sehr gerne übernehmen wir diese Aufgabe", freut sich Oberbürgermeister Stephan Neher über den Zuschlag, "und zeigen den Gästen unsere ausgesprochen lebendige, weltoffene und herzliche Sport- und Bischofsstadt".

Während der vier Tage vom 12. und 15. Juni 2023 sollen die Delegationen Land und Leute kennenlernen und regionale Besonderheiten und Einzigartigkeiten in allen Bundesländern erfahren, so dass sich ein Bild Deutschlands in der Welt formt. Aus welchem Land Rottenburg Gäste erwarten darf, soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Positive Resonanz aus Bevölkerung

Schon während der Bewerbungsphase sei die Resonanz aus der Bevölkerung auf die Bewerbung durchweg positiv gewesen, berichtet die Stadt. So habe sich bereits eine hoch motivierte Projektgruppe aus Sportvereinen, des Kinder- und Jugendvereins Mokka, des Behinderten- und Integrationsbeirats sowie mit Vertretern von Schulen und der Stadtverwaltung gebildet. So sei die Bewerbung gleich von einer starken ehrenamtlichen Gemeinschaft befürwortet, getragen und unterstützt worden, die sich nun auf den Besuch der Athleten freue.

Während der vier Tage im Vorfeld der Special Olympics werden die Gäste in Rottenburg mit Veranstaltungen begrüßt und bekommen Gelegenheit zu trainieren und sich auf ihren Wettkampf vorzubereiten. Das vielfältige Programm arbeitet die Projektgruppe nun mit vielen Beteiligten aus; städtisch koordiniert wird die Projektgruppe von Anne Schröder, Sportkoordinatorin, und Karin Frech, Koordinatorin für Bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung.

Das Bewerbungsvideo aus Rottenburg kann angeschaut werden unter: www.rottenburg.de.