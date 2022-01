1 Der Zulauf zu den Corona-Spaziergängen ist auch an diesem Montagabend in Rottweil ungebrochen groß. Foto: Otto

Der Zulauf zu den "Corona-Spaziergängen" ist in Rottweil weiter hoch. Auch an diesem Montagabend trafen sich wieder Hunderte Menschen in der Fußgängerzone, um ihren Protest gegen die Corona-Maßnahmen deutlich zu machen.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Rottweil - Kurz vor 18 Uhr wird teilweise gespurtet in den Gassen in Rottweil: Von überall her strömen Teilnehmer zum "Corona-Spaziergang", der wie immer am Alten Rathaus beginnt. Um 18 Uhr ist die Fußgängerzone von oben bis unten mit Menschen gefüllt, bevor sich der große Zug dann für eine Runde durch die Stadt in Bewegung setzt. Wie immer sind die allermeisten Teilnehmer ohne die vorgeschriebenen Masken. Die Polizei ist vor Ort, greift aber – zumindest augenscheinlich – nicht ein. Das Ganze endet mit einem lautstarken Pfeifkonzert in der Fußgängerzone.