1 Fein säuberlich wurden die aufgearbeiteten Stämme am Wegesrand aufgestapelt. Foto: Siegmeier

Rund 100 Fichten hat ein Privatwaldbesitzer auf Rottweiler Stadtgebiet nahe des Telekom-Gebäudes jüngst fällen lassen. Spaziergänger sind schockiert angesichts des Kahlschlags. Doch die Sache ist wohl nicht nur rechtens, sondern sogar sinnvoll, heißt es vom Forstamt des Landkreises.









Säuberlich aufgestapelt liegen die Baumstämme am Wegesrand. Zwischen der Königsberger Straße und der Danziger Straße in Rottweil, nahe dem Telekom-Hochhaus, bildete bislang ein kleines Wäldchen eine grüne Oase. Doch dort ist jetzt nahezu ausschließlich freies Feld zu sehen. Spaziergänger melden sich entsetzt in unserer Redaktion. Rund 100 Fichten sind es in etwa, die auf dem rund einen halben Hektar umfassenden Grundstück jüngst der Säge zum Opfer fielen.