1 Nicola Schurr streckt Mariyna G. aus Schwenningen eine prall gefüllte "Weihnachtstüte" entgegen. Die Mutter einer vierjährigen Tochter weiß oft nicht, wie sie über die Runden kommen soll. Foto: Spitz

Es weihnachtet. In den Geschäften in Villingen-Schwenningen ist das – trotz Pandemie – spürbar. Ein bisschen Aufregung liegt in der Luft, während die Menschen von Geschäft zu Geschäft hetzen, um die letzten Weihnachtsgeschenke zu finden. Doch Mariyna G. muss auf all das verzichten. Ihr fehlt das Geld dafür.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Stattdessen klingelt es an der Tür der jungen, 34-jährigen Mutter einer vierjährigen Tochter in Schwenningen. Davor steht Nicola Schurr und streckt ihr eine prall gefüllte Tüte entgegen. Es ist eine der Weihnachtstüten, die in der gleichnamigen Aktion von Schurr und seinem Helferteam an bedürftige Menschen verschenkt werden. 45 Familien im kompletten Kreisgebiet wurden alleine im vergangenen Jahr bedacht.