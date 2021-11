1 Der deutsche Meister der U18 im Schwergewicht, Arianit Krasniqi, erhielt in Köln mentale Unterstützung durch seine Brüder Arber (links) und Ardian (rechts) Foto: Frei

Arianit Krasniqi hat die Hoffnungen und Erwartungen erfüllt. Der 18-jährige Schwergewichtsboxer des BSV Rottweil hat dafür gesorgt, dass ein DM-Titel nach Rottweil geht.















Im Finale der internationalen deutschen Meisterschaft in Köln triumphierte Arianit Krasniqi aufgrund beeindruckender Leistungen. "Es war einfach eine atemberaubende Meisterschaft. Beide Kämpfe gegen wirklich gute und erfahrene Gegner, die besten Deutschlands, hat er durch K.o. in der ersten Runde besiegt", schwärmt sein Bruder Ardian. Am Samstag boxte Arianit Krasniqi gegen Bogdan Stuckert aus Bayern im Finale um den Titel. Stuckert war etwas größer.

Durchschlagender Erfolg in der ersten Runde

"Wir wussten im Vorfeld, dass er schon gefährlich sein kann. Aber das war für Arianit überhaupt kein Problem. Der hat ihn direkt mit seiner Schlaghand getroffen, sauber und schön. Nach einigen Sekunden ging er durch einen harten Kopf- und Körpertreffer von Arianit zu Boden", schilder Ardian den schnellen Verlauf des Finales.

Stuckert stand auf und versuchte noch einen Angriff, aber vergebens. "Arianit gab ihm nicht mal eine halbe Minute später, eine wunderschöne Kombination, wo er ihn mit voller Wucht am Kopf traf, Stuckert dann direkt zu Boden gegangen ist. Der Ringrichter brach den Kampf sofort ab und somit wurde Arianit Deutscher Meister im Schwergewicht. Die Leute waren begeistert von seiner Leistung", freut man sich in der Boxerfamilie Krasniqi.