1 Arianit Krasniqi vom BSV Rottweil, mit seinem Physiotherapeuten Alfred Baier, möchte bei der Jugend-DM in Köln in die Fußstapfen seines Onkels Luan Krasniqi steigen. Foto: Rohde

In Köln finden an diesem Wochenende die Deutsche Jugend-Meisterschaften der Boxer statt. Und dabei fiebert man in Rottweil einem besonderen Highlight entgegen, denn Arianit Krasniqi kämpft mit um den Titel.















"Viele Jahre nach der Luan-Krasniqi-Erfolgsgeschichte tritt Arianit in die Spuren seine Onkels", freut sich Wolfgang Greipl, Vorstand des BSV Rottweil. Arianit Krasniqi wird nach seinem Erfolg bei den BW-Jugendmeisterschaften, als Baden-Württembergischer Meister in der Klasse "Jugend-Schwer" für den Baden-Württembergischen Boxverband an der Jugend-DM teilnehmen. Der Nachwuchsboxer aus Rottweil wird voraussichtlich drei Kämpfe im Schwergewicht bis 92 Kilogramm bestreiten.

Kommt Titel zurück nach Rottweil?

"Historisch dabei ist, dass Luan Krasniqi genau vor 26 Jahren, in Berlin 1995, die Goldmedaille bei der DM holte. Seit dem hatte der BSV Rottweil keinen Teilnehmer mehr bei einer deutschen Meisterschaft, also kann Arianit damit direkt die Geschichte von Laun weiterschreiben und den Titel zurück nach Rottweil holen", berichtet Ardian Krasniqi, der Bruder des U18-Schwergewichtsboxers. "Arianit hat sich in den vergangenen vier Wochen nochmal enorm gesteigert und fast tagtäglich trainiert. Ich denke also, er wird alles geben und ich bin überzeugt dass er das Zeug hat, den deutschen Meistertitel zu gewinnen", zeigt sich Ardian Krasniqi vom Potenzial seinen jüngeren Bruders überzeugt und fügt weiter an: "Wenn ihm das gelingt, öffnen sich für ihn viele weitere Türen auf dem Weg einer ganz großen Boxkarriere. Er ist nicht nur für mich sondern für viele andere auch ein großer Hoffnungsträger des deutschen Schwergewichtsboxens."

Bei der DM in Köln stehen am Donnerstag, 4. November, um 19 Uhr die Halbfinalkämpfe an. Setzt sich Arianit Krasniqi hier durch, steht er am Samstag, 6. November, im Finale im Ring. Im Halbfinale trifft der Boxer des BSV Rottweil auf Brendon Dreshaj, auch vom Baden-Württembergischen Boxverband. Das zweite Halbfinale bestreitet Bogdan Stuckert (Bayern) gegen Adrian Alkaya (Nordrhein-Westfalen). "Wir wünschen Arianit Krasniqi alles Gute und viel Erfolg bei der DM", so Wolfgang Greipl, fiebert der Vorsitzende des BSV Rottweil diesem Highlight entgegen.

Ausrichter der internationalen Jugend-DM in Köln ist der SC Colonia 06, in der "Sporthalle Süd" am Südstadion. Athletinnen und Athleten aus den nationalen Landesverbänden der Altersklasse U18 nehmen daran teil. Erwartet werden etwa 125 bis 140 Boxerinnen und Boxer in den unterschiedlichen Gewichtsklassen.